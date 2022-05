Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è alquanto incerto e si prepara ad essere uno dei tormentoni estivi di mercato.

Maurizio Sarri al termine di Juventus-Lazio aveva parlato così di Sergej Milinkovic-Savic. “Gli applausi dei tifosi bianconeri per Sergej? Erano prevedibili, spero applaudano Milinkovic con la nostra maglia anche il prossimo anno. Parlando col presidente Lotito mi sono convinto che se Milinkovic va via, cosa non facile dopo le parole che ho sentito da lui, non andrà in Italia”.

Maurizio Sarri

Il serbo autore del goal del pareggio allo scadere nelle interviste post gara aveva indicato come migliorare la Lazio sul mercato e molti quindi avevano pensato ad una sua permanenza. Di sicuro c’è che i biancocelesti hanno bisogno di vendere per sbloccare il mercato e che il centrocampista è quello che può portare più incasso.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG