Il portiere del Napoli David Ospina ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ed il club azzurro vorrebbe rinnovare.

Il Napoli è una delle squadre che in questa stagione ha usato l’alternanza portieri con David Ospina e Alex Meret che si sono divisi le presenze in tutte le competizioni. Non è chiaro cosa succederà in futuro, l’italiano potrebbe non accettare di restare in queste condizioni.

Alex Meret

Nel frattempo il club partenopeo deve muoversi a rinnovare il contratto del colombiano che scade fra poche settimane. Marca ritiene che Carlo Ancelotti ne voglia fare il vice di Thibaut Courtois; il trentatreenne accetterebbe di buon grado di fare il vice in un top club. Il secondo portiere attuale del club spagnolo è Lunin che sembrerebbe voler giocare da titolare in qualche altra squadra.

