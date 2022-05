L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è molto ambito sul mercato soprattutto inglese ma non solo.

Nelle scorse settimane si parlava di un interessamento dell’Arsenal per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ma negli ultimi giorni parrebbe ci stia pensando il Tottenham di Antonio Conte. Secondo il Mirror sarebbe stato proprio l’allenatore pugliese a chiederne l’acquisto al presidente Levy. Il quotidiano inglese sostiene anche che il prezzo da pagare ai nerazzurri sia di 82 milioni di euro.

IM_Antonio_Conte

Le due squadre londinesi sono in lotta tra di loro per il quarto posto che per ora è occupato dagli Spurs quando manca una sola giornata al termine della Premier League. Ovviamente rientrare nelle prime 4 significa anche veder aumentare di molto i ricavi e quindi in teoria aver maggior potere di spesa. Sul Toro c’è anche l’Atletico Madrid ma per convincere l’Inter a cederlo serviranno tanti soldi.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG