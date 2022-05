Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha criticato pubblicamente Kylian Mbappé per le altissime richieste di ingaggio.

Anche il Barcellona aveva contattato Kylian Mbappé ma alla fine non se ne è fatto nulla ed il francese sembra diretto verso Madrid; il presidente del Barcellona Joan Laporta ha spiegato a Radio Catalunya perché il trasferimento è saltato.

Champions League

“Visto che è un fuoriclasse in scadenza di contratto lo abbiamo contatto. Ma ha chiesto 50 milioni di euro a stagione, cifra che non possiamo permetterci e magari poi neppure vincerà la Champions League… Sarebbe un’offesa per i giocatori che crescono con noi. Ci è piaciuto l’atteggiamento di Dani Alves, ha aiutato i nuovi a integrarsi. Vuole giocare i Mondiali col Brasile, potremmo fargli un rinnovo di 6 mesi“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG