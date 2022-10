Il Barcellona sogna il ritorno di Messi: con le regole future della Liga diventerà difficile prenderlo in estate, Laporta sogna a gennaio

A Barcellona la speranza di vedere Lionel Messi tornare non è mai tramontata. Secondo quanto riportato da Sport, Laporta vorrebbe provare a riportarlo sotto la Sagrada Familia già nel mercato di gennaio, visto che con le nuove regole sul FPF in Liga, in estate sarà molto più difficile.

Il sogno però rischia di scontrarsi con una realtà quasi impossibile: nel caso volessero riportarlo in blaugrana, i dirigenti del Barça dovrebbero trattare con il PSG, con cui i rapporti non sono dei migliori.

