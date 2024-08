I nerazzurri continuano ad essere accostati al figlio d’arte anche se l’eventuale acquisto potrebbe avvenire solo nella prossima estate.

La permanenza di Federico Chiesa alla Juventus sembra ormai giunta al capolinea. Un cambio di maglia pare inevitabile per il calciatore italiano, con il Liverpool che emerge come destinazione sempre più probabile, sopravanzando un’ipotesi Barcellona ormai in fase di raffreddamento.

La situazione

La Juventus sta percorrendo le strade della trattativa per cedere Federico Chiesa, elemento di indubbio talento che, però, non sembra rientrare nei piani futuri del club. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su Sportitalia, malgrado l’interesse iniziale del Barcellona, è il Liverpool a spingere con maggiore convinzione per assicurarsi le prestazioni dell’esterno offensivo. Il club inglese sarebbe infatti pronto a soddisfare le richieste economiche della Vecchia Signora, stimate attorno ai 15 milioni di euro.

Federico Chiesa

Gli scenari

Risulta evidente, a questo punto, che il calciatore e il suo entourage attendano un segnale definitivo dal Barça, che sembra però sempre più orientato verso altri obiettivi. In questo scenario, il ruolo di intermediario di fiducia svolto da Ramadani, ha portato alla luce l’esistenza di un’opzione alternativa: il trasferimento al Liverpool, club che dispone dei fondi necessari per incontrare le richieste della Juventus.

I pensieri dei nerazzurri

L’Inter non ha in questo preciso momento né spazio in organico né disponibilità economica per acquistare Federico Chiesa. I dirigenti nerazzurri, a detta di molti, sono molto attratti dal fatto che l’esterno si possa liberare tra poco meno di 12 mesi a costo zero: in tal caso l’Inter entrerebbe prepotentemente in scena. La Juventus però chiaramente farà di tutto per cederlo entro fine agosto.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG