I nerazzurri domani pomeriggio conosceranno le 8 avversarie che affronteranno nel girone della massima competizione europea per club.

La UEFA Champions League, il più prestigioso torneo di calcio a livello di club in Europa, sta per intraprendere un viaggio entusiasmante con un’edizione rinnovata. L’Inter si appresta a scoprire il proprio destino nella competizione attraverso il sorteggio che avverrà giovedì 29 agosto (domani) alle ore 18:00 a Montecarlo. Questo evento segna l’inizio di una nuova era per la Champions League, che introduce un formato completamente rivoluzionato, destinato a infiammare gli animi dei tifosi di tutto il mondo. Vediamo più da vicino come questo cambiamento influenzerà la competizione e quali sono gli appuntamenti chiave da non perdere.

Il nuovo format dei gironi

Il cuore pulsante di questa innovazione è il passaggio da una fase a gironi tradizionale a una fase a campionato unica. A partecipare saranno ben 36 squadre, che si affronteranno in 8 partite, metà delle quali in casa e metà in trasferta, contro avversari diversi. Questo meccanismo genererà una classifica unica, dalla quale le prime 8 squadre accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto avranno un’ulteriore occasione per qualificarsi attraverso uno spareggio.

La dinamica del sorteggio

Il sorteggio segue regole precise e utilizza un approccio ibrido. Inizia con l’estrazione manuale di una squadra, cui seguono estrazioni automatiche per definire gli avversari, con l’assistenza di un software dedicato. Le 36 squadre sono divise in quattro fasce, basate sui coefficienti; l’Inter è in prima fascia. Il software, oltre a designare gli avversari, determina anche chi giocherà in casa e chi in trasferta, assicurando che non ci siano sfide tra squadre dello stesso paese e limitando a due il numero massimo di avversari provenienti dalla stessa nazione.

Le date dei turni

L’inizio della fase a girone unico è previsto per il 17 settembre 2024, mentre l’ultima gara del girone ci sarà il 29 gennaio 2025. Seguiranno gli spareggi, i cui accoppiamenti verranno sorteggiati a Nyon il 31 gennaio, per poi essere disputati a febbraio. Di seguito, un ultimo sorteggio il 21 febbraio determinerà gli incontri degli ottavi di finale e la composizione del resto del tabellone. La fase clou del torneo prevede gli ottavi a marzo, i quarti ad aprile e le emozionanti semifinali a maggio.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG