Si discute moltissimo sul presunto malcontento dell’ex centrocampista del Sassuolo ma le cose in realtà sembrano stare diversamente.

Non si placano i rumors di mercato attorno alla figura di Davide Frattesi sul quale si sono concentrati diversi riflettori tra possibile permanenza e suggestioni di cessione.

La situazione

Il Corriere dello Sport ha riportato come, nonostante le voci estive di un possibile addio all’Inter, non vi siano stati movimenti concreti che hanno portato alla sua cessione. I colloqui tra il suo agente, Beppe Riso, e la dirigenza del club hanno avuto l’esito di raffreddare i rumor, chiarendo meglio le prospettive di Frattesi all’interno della rosa. Il giocatore, pur desideroso di giocare di più, si trova in una grande realtà, dove la concorrenza e l’alta competizione interne sono la norma.

Il ruolo di Frattesi nell’Inter

Nonostante lo scarso impiego dal primo minuto durante la scorsa stagione, i piani dell’Inter per il futuro sembrano includere assolutamente l’ex Sassuolo. Con obiettivi ambiziosi in più competizioni, la necessità di disporre di un parco giocatori ampio e competitivo è prioritaria per la dirigenza nerazzurra. Durante l’estate, lo stesso Inzaghi ha confermato la fiducia nel centrocampista, sottolineando la sua importanza strategica nel progetto dell’Inter.

Le prospettive future

Frattesi, nonostante la giovane età, sembra aver compreso che essere “prima alternativa” significa comunque essere parte integrante di un progetto vincente. Il suo futuro, almeno per ora, appare ancora all’ombra del Meazza, con un ruolo da protagonista nelle dinamiche di squadra.

