Il Barcellona su Kessie

Frank Kessie ha il contratto in scadenza a giugno 2022 col Milan e non sembra voler rinnovare. I rossoneri non parlano con gli agenti da tempo a causa di una richiesta giudicata fuori mercato da Maldini e Massara; l’ivoriano, ora in Coppa d’Africa, chiedeva uno stipendio di 8,5 milioni di euro mentre il Milan si fermava a 2 in meno. Molto probabile che l’ex Atalanta si svincoli a fine stagione dunque.

Secondo i media spagnoli, Mundo Deportivo su tutti, il Barcellona starebbe pensando seriamente di tesserarlo a partire da luglio. L’ivoriano già fra qualche giorno può parlare con altre squadre per un trasferimento a parametro zero, su di lui c’è anche la Juventus ma i catalani sembrano in posizione di vantaggio.