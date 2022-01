Martial passa al Siviglia

Anthony Martial passa dal Manchester United al Siviglia in prestito per 6 mesi; gli spagnoli pagheranno per interno lo stipendio del francese che pur di trasferirsi ha accettato una riduzione dello stesso. In Inghilterra infatti l’ex Monaco guadagnava ben 15 milioni di euro. Martial aveva rotto nelle ultime settimane col tecnico Ralf Rangnick che tra le altre cose lo aveva accusato di essersi chiamato fuori da un match della sua squadra.

Aveva pensato a lui nelle ultime settimane anche la Juventus che però non poteva corrispondergli l’intero ingaggio percepito; i bianconeri poi come sappiamo hanno deciso di fare un investimento a lungo termine andando a prendere Dusan Vlahovic a titolo definitivo. Secondo Marca il francese è stato voluto fortemente da Monchi e svolgerà le visite mediche per iniziare giovedì a tutti gli effetti la sua avventura a Siviglia.