Inter e Atalanta vicine all’accordo per Gosens

L’Inter sta definendo in questi ultimissimi giorni quello che potrebbe essere un bel colpo di mercato con l’Atalanta; è vicino il passaggio dell’esterno sinistro Robin Gosens a Milano. Secondo Sky Sport le due squadre sarebbero d’accordo per una cifra vicina ai 22 milioni di euro più bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il tedesco arriverebbe a Milano già da questo mese di gennaio.

Gosens al momento è infortunato e non gioca addirittura da settembre anche se il suo rientro sembrerebbe vicino e dovrebbe avvenire più o meno in 2 o 3 settimane. Questo affondo però significa anche che la trattativa per il rinnovo di Ivan Perisic, l’attuale titolare nel ruolo del tedesco, sembra non poter andare avanti; molto probabile a questo punto un addio del croato a giugno.