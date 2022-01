Il Torino anticipa tutti per Ricci dell’Empoli

Il centrocampista classe 2001 Samuele Ricci dell’Empoli sta disputando un grande inizio di stagione; quasi sempre titolare nell’undici scelto da Andreazzoli ha anche realizzato un goal. Ricci in questo preciso momento è anche in nazionale per partecipare allo stage voluto da Roberto Mancini. Grazie alle sue belle prestazioni si è attirato gli occhi anche di qualche big, qualcuno parlava anche di Inter.

Sky Sport svela che il Torino è vicino ad acquistarlo a titolo definitivo per la cifra di 8 milioni di euro più 2 di bonus. L’Empoli ha accettato l’offerta e ora il club di Cairo sta negoziando con l’entourage del calciatore. Per i granata si tratterebbe di un bel colpo, mentre i toscani cercano di cautelarsi con Valerio Verre della Sampdoria.