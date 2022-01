La Fiorentina si assicura il sostituto di Vlahovic

La Fiorentina ha già il sostituto del partente Dusan Vlahovic e non si tratta di Krzysztof Piatek. I viola non hanno perso tempo e come riporta Sky Sport hanno già raggiunto l’accordo col Basilea per Arthur Cabral. Attaccante brasiliano classe 1998, è stato pagato 14,5 milioni più 1,5 di bonus. Ha un bottino notevole nella Serie A svizzera che lo ha visto andare in goal 27 volte in 31 partite.

Cabral è una punta fisica alta 186 cm ma non è il tipico centravanti da area di rigore dato che è a suo agio anche in altre zone di campo. La Fiorentina lo segue da almeno due anni e ora finalmente è riuscita ad accaparrarsi il brasiliano che dice di ispirarsi all’ex Porto Hulk. Le sue abilità anche in fase di appoggio e di manovra dovrebbero differenziarlo da Piatek.