Diego Costa ha accettato la Salernitana, ora…

La Salernitana è vicina al tesseramento di Diego Costa, l’ex attaccante tra le altre di Chelsea ed Atletico Madrid, secondo il Corriere dello Sport ha già accettato la destinazione e sta svolgendo test atletici. Ai granata servono giocatori pronti o quasi quindi non si possono perdere tempo e soldi, se la sua condizione fisica non sarà accettabile l’affare non si farà.

Il brasiliano ha rescisso una decina di giorni fa il contratto con l’Atlético Mineiro, club del suo paese natale. Non c’è solo Diego Costa per la Salernitana, anzi. I granata valutano tantissimi nomi in entrata tra cui Federico Fazio della Roma, Kaio Jorge della Juventus, anche se su di lui c’è il Cagliari in vantaggio e Simone Verdi del Torino.