Il Milan monitora un nuovo difensore

Nuovo obiettivo per la difesa del Milan: secondo Sky Sport Massara e Maldini hanno puntato Malick Thiaw dello Shalke 04. Si tratta di un difensore centrale classe 2001 che all’occorrenza può adattarsi nel ruolo di terzino destro; è titolare fisso nella Serie B tedesca ed ha anche 6 presenza nella Germania under 21. C’è però per i rossoneri da sconfiggere la concorrenza del Liverpool.

Il Milan deve sostituire l’infortunato Simon Kjaer che ha già finito la stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. Maldini e Massara hanno sondato tanti difensori senza finora riuscire a trovare nessuno che potesse arrivare in prestito o a basso costo. Una di queste era Botman del Lille; i rossoneri riproveranno a tornare su di lui nella prossima sessione estiva di calciomercato.