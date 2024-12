Il Barcellona torna alla carica per Lautaro Martinez e propone diverse contropartite

Già in passato il Toro fu molto vicino al club catalano: gli spagnoli non hanno mai smesso di ammirarlo.

Nel vivace teatro del calciomercato, un nome risuona con insistenza tra le voci che animano il dibattito sportivo internazionale: Lautaro Martinez.

L’attaccante e capitano dell’Inter, dopo aver incantato il pubblico con prestazioni memorabili, si trova ora al centro di rumors che potrebbero portarlo lontano da Milano. Nonostante una stagione meno esaltante sotto il profilo realizzativo, il calciatore argentino continua a destare l’interesse dei top club europei, pronti a contendersi le sue prestazioni.

Sotto i riflettori

L’autunno non è stato generoso in termini di gol per il Toro, che vanta numeri insolitamente modesti per i suoi standard. Tuttavia, il suo contributo allo schieramento offensivo dell’Inter non si è affatto affievolito, segno della sua indiscutibile classe.

Impegno e dedizione

Lautaro la scorsa estate ha dimostrato un impegno esemplare, sacrificando parte delle proprie vacanze per rientrare anticipatamente al servizio della squadra. Un gesto che sottolinea la sua professionalità ma che forse ha finito per incidere negativamente sulla sua preparazione alla nuova stagione.

Lautaro Martinez Pedro Pereira

Interesse che non tramonta

Il legame tra Lautaro Martinez e l’Inter è stato recentemente rafforzato da un rinnovo contrattuale quinquennale, ma questo non sembra aver raffreddato l’entusiasmo di club di primo piano a livello europeo. Il calciatore resta una figura altamente desiderata sul mercato, e l’estate potrebbe riservare novità sostanziali per il suo futuro. Il Barcellona emerge come uno dei più seri pretendenti per assicurarsi le prestazioni di Lautaro, vedendolo come il possibile erede di Robert Lewandowski. Spinta da un interesse già manifestato in passato, la squadra catalana sarebbe pronta a fare un’offerta significativa, che includerebbe sia liquidità che una contropartita tecnica, pur di ingaggiare il talento argentino.

La proposta

Con un’operazione valutata intorno agli 80 milioni di euro, il Barcellona si propone di tentare l’Inter con una proposta bilanciata, che, secondo Todo Fichajes, oltre a un esborso monetario di 50 milioni comprenderebbe anche una contropartita a scelta da una lista selezionata. Tra le opzioni ci sarebbero Andreas Christensen, Eric Garcia, Alejandro Balde, Pablo Torre e Ansu Fati; difficile che l’Inter accetti anche solo di trattare a meno che lo stesso Lautaro dimostri di voler andar via.

