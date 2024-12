Il Milan pensa al grande sgarbo all’Inter

I rossoneri potrebbero soffiare un obiettivo di mercato ai cugini nerazzurri.

L’aria di cambiamento soffia forte sugli spalti di San Siro, con il Milan che sembra pronto a intraprendere una stagione che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club.

Al centro di questo possibile rinnovamento c’è una figura ben nota nel panorama calcistico italiano: Fabio Paratici, ex direttore sportivo di Juventus e Tottenham, il cui nome viene accostato con forza alla poltrona dirigenziale del Diavolo.

Una nuova guida per il Milan

La proprietà rossonera, secondo Inter Live, starebbe prendendo in considerazione di aprire un nuovo ciclo a partire dalla prossima stagione, lasciando intendere cambi significativi sulla panchina e nei quadri dirigenziali. La figura di Paratici si inserisce in questo contesto come un possibile catalizzatore di esperienza e innovazione, con l’ex dirigente pronto a tornare in azione dopo la scadenza della sua squalifica a giugno.

Rivoluzione

La strategia di mercato del Milan potrebbe subire una vera e propria svolta con l’ingresso di Paratici. Considerato uno dei migliori talent scout e stratega di calciomercato, la sua influenza potrebbe trasformare il modo in cui il club approccia le sessioni di trasferimento.

Federico Chiesa

L’indiscrezione

Tra le voci più calde, si parla di un interesse per Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool ma sempre nel cuore dei tifosi italiani per le sue prestazioni con la maglia della Juventus. Un tale acquisto non solo rafforzerebbe la squadra ma rappresenterebbe anche uno smacco nei confronti dell’Inter, da sempre attenta alle mosse dei cugini. Al momento si tratta solamente di indiscrezioni, vediamo se nei prossimi mesi diventeranno qualcosa di più.

