Nuova offerta per Arnautovic: cosa sceglierà di fare l’attaccante?

L’ex centravanti del Bologna è al centro dei rumors di mercato per vari motivi tra cui soprattutto il fatto che gioca poco in nerazzurro.

L’incidente stradale che ha coinvolto Michail Antonio, l’attaccante giamaicano del West Ham, ha scosso la comunità calcistica. Avvenuto il 7 dicembre 2024, questo grave evento ha visto la star dello sport schiantarsi con la sua Ferrari GTC4 a Epping, nell’Essex.

Le condizioni iniziali erano avvolte nel mistero, tuttavia, il West Ham ha presto rivelato che, nonostante la gravità, Antonio si trovava in uno stato stabile dopo aver subìto un intervento chirurgico per la frattura di una gamba. Questo incidente mette in pausa la sua carriera, richiedendo un anno di recupero, e porta con sé numerose riflessioni sul futuro dell’attaccante, nonché sulle mosse di mercato che il suo club potrebbe considerare dinanzi a questa situazione improvvisa.

La leggenda

Michail Antonio ha lasciato un segno indelebile nel West Ham, diventando il miglior marcatore nella storia del club. L’infortunio ha costretto il club a ripensare la propria strategia in vista delle sfide future, evidenziando l’importanza di proteggere la privacy dell’atleta ma anche di prepararsi a una significativa assenza dal campo.

Un potenziale nuovo acquisto

Di fronte alla prolungata assenza di Antonio, il West Ham si trova nella necessità di integrare nuovi talenti nella sua formazione. Come riporta Inter Live, Marko Arnautovic, con la sua esperienza e le sue prestazioni pregresse nella Premier League, emerge come una scelta potenziale per colmare questo vuoto.

Marko Arnautovic

Gli scenari

Nonostante l’interesse manifestato e le voci di mercato, il futuro dell’austriaco rimane incerto. L’attaccante ha un legame forte con l’Inter, come dimostrato dalle sue recenti dichiarazioni, ma è cosciente che le circostanze potrebbero portarlo a valutare nuove opportunità. Il West Ham potrebbe accontentarlo dal punto di vista economico ma non da quello della titolarità; per questo il Torino potrebbe avere più chance. In realtà però l’ipotesi più probabile è che Arnautovic resti all’Inter.

