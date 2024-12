La Juventus prepara la grande beffa all’Inter

Nerazzurri e bianconeri, come spesso accade negli ultimi anni, seguono gli stessi obiettivi di mercato.

Negli ultimi anni, la strategia di mercato della Juventus ha suscitato non poco interesse, tra alti e bassi che hanno caratterizzato le ultime stagioni.

Dopo un avvio di stagione altalenante sotto la guida di Thiago Motta, la Vecchia Signora sembra intenzionata a rivoluzionare il proprio reparto offensivo per tornare a competere al massimo livello nazionale e internazionale.

Un traguardo ambizioso

Nonostante il solido rendimento difensivo, la Juventus ha faticato a trasformare le proprie prestazioni in vittorie decisive, accumulando pareggi che l’hanno allontanata dalla vetta della Serie A. Questa situazione ha reso evidente la necessità di riformare l’attacco, settore in cui Thiago Motta desidera maggiori garanzie di successo. La dirigenza sta valutando vari profili per il mercato estivo, con l’obiettivo di creare un reparto offensivo più incisivo.

Strategie di mercato e nomi in voga

Tra i nomi presi in considerazione per il rinforzo dell’attacco, oltre a Joshua Zirkzee, Giacomo Raspadori e Randal Kolo Muani, il vero obiettivo sarebbe un attaccante già noto a Thiago Motta. La Juventus, tuttavia, non è l’unica squadra a mostrare interesse per il giovane talento, con l’Inter di Inzaghi che da tempo segue con attenzione il giocatore.

Thiago Motta

Derby d’Italia

Per assicurarsi il cartellino di Castro, le cui prestazioni hanno già attirato l’attenzione di grandi club, la Juventus potrebbe trovarsi a dover investire una somma significativa, superiore ai 30 milioni di euro. Questa cifra potrebbe rivelarsi proibitiva per l’Inter, che sotto la gestione di Oaktree ha impostato una politica di mercato più cauta, concentrata su acquisti a basso costo per sostituire figure chiave come Marko Arnautovic e Joaquin Correa. La dirigenza bianconera, come evidenzia Inter Live, potrebbe avere una finestra di vantaggio per concludere l’affare prima della concorrenza.

Leggi l’articolo completo La Juventus prepara la grande beffa all’Inter, su Notizie Inter.