La sessione estiva del calciomercato interista stava scivolando via senza grossi scossoni fino a ieri pomeriggio.

Nelle ore antecedenti alla gara casalinga con la Cremonese poi vinta 3-1, emissari del Bayer Leverkusen sono giunti a Milano per portare ai dirigenti dell’Inter un’offerta interessante per l’esterno Robin Gosens.

Piero Ausilio Beppe Marotta

I tedeschi, secondo Sky Sport, hanno offerto 2 milioni di euro per il prestito più 28 per l’obbligo di riscatto a determinato condizioni; la proposta è allettante ma siamo solamente a poche ore dalla fine del mercato e quindi i nerazzurri dovrebbero fare salti mortali per trovare un sostituto. Non si conosce con precisione la volontà del giocatore tedesco che sembrerebbe però scontento del minutaggio ottenuto finora all’Inter; seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG