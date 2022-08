Il club granata ha raggiunto l’accordo per il prestito della punta polacca vecchia conoscenza del calcio italiano.

Krzysztof Piątek torna nuovamente in Italia e si accasa alla Salernitana: il polacco arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Hertha Berlino, lo riporta Sky sport.

L’attaccante oggi stesso dovrebbe arrivare in Campania; per lui si tratta della quarta avventura in Italia dopo aver vestito le maglie di Genoa, Milan e Fiorentina. In Germania finora le cose non sono andate bene mentre in Viola il suo rendimento è stato leggermente superiore: 6 goal in 18 presenze da gennaio a giugno però non hanno convinto i toscani a riscattarlo. Piątek spera di tornare quindi agli antichi fasti genoani nelle fila della Salernitana.

