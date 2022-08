Lo slovacco è ritenuto incedibile al momento dai nerazzurri ma il club francese non si arrende.

Chi si aspettava una fine di calciomercato tranquilla per l’Inter resterà deluso: oltre al blitz del Bayer Leverkusen per Robin Gosens va registrato un nuovo tentativo del Paris Saint Germain per Milan Skriniar.

Ne è convinta la Gazzetta dello sport che riporta di una possibile nuova offerta dal valore di 60 milioni più 10 di bonus. L’Inter, già scottata per le parole in conferenza del tecnico Galtier sullo slovacco, sembrerebbe intenzionata a rifiutare seccamente; tuttavia se l’offerta totale arrivasse a 80 milioni o più i nerazzurri potrebbero vacillare. Bisognerebbe però sempre considerare l’assenza di sostituti e la quasi impossibilità di trovarli a poco più di 24 ore dalla fine del marcato.

