Il Bayern guarda in Italia per il dopo Pavard: nel mirino dei bavaresi c’è Kalulu, difensore francese del Milan

Il Bayern Monaco è alla ricerca del sostituto di Pavard e l’Inter resta in attesa del via libera per il difensore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ultima idea dei bavaresi porta a Pierre Kalulu, difensore di proprietà del Milan.

L’articolo Il Bayern guarda in Italia per il dopo Pavard: nel mirino dei bavaresi c’è Kalulu proviene da Inter News 24.

