Tuchel: «Pavard vuole andarsene, è il suo desiderio. Sul suo comportamento…». Le parole dell’allenatore del Bayern

Tuchel ha parlato dell’esclusione dai convocati di Benjamin Pavard e della volontà del difensore di trasferirsi all’Inter.

«Abbiamo ancora qualche giorno. Benjamin ha saltato la partita di oggi per un problema alla schiena, ma non è nulla di troppo serio. È un nostro giocatore, questa oggi è la situazione. Ha detto che vuole andarsene, questo è il suo desiderio. Il Bayern continuerà a muoversi per il sostituto. Il suo comportamento? Non la prendo sul personale. In questo momento è molto concentrato sui suoi desideri».

