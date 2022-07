I bavaresi avrebbero puntato Victor Osimhen del Napoli ma gli azzurri fanno muro chiedendo tanti soldi.

Il Bayern Monaco continua il braccio di ferro per tentatore di trattenere Robert Lewandowski, ma il polacco è ferreo nella decisione di voler cambiare campionato per andare al Barcellona. Secondo la Bild il club tedesco avrebbe individuato in Victor Osimhen il miglior candidato a raccogliere la sua pesantissima eredità e avrebbe stanziato 120 milioni di euro per tutta l’operazione.

Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis però non ci sta e ne chiede almeno 100 solamente per il suo cartellino, l’operazione per questo resta molto difficile. Il nigeriano ha già giocato in Bundesliga nel 2017/18 quando in 15 presenze col Wolfsburg non ha segnato neanche una rete; se da un lato si ritiene conosca già un po’ il campionato, dall’altro potrebbe avere desiderio di rivalsa. Tuttavia, ripetiamo, convincere il Napoli a cedere resta quasi impossibile.

