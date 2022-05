Nella sessione di mercato estiva che si appresta ad iniziare potrebbe esserci un interessante valzer delle punte.

Il Bayern Monaco potrebbe capire ben presto che non conviene fare la guerra a Robert Lewandowski ed opporsi alla sua volontà. Il polacco è piuttosto deciso nel voler cambiare aria per andare al Barcellona mentre il club tedesco vorrebbe tenerlo almeno fino al 2023. I bavaresi si starebbero arrendendo anche per non perderlo a zero euro e ora stanno diramando la lista dei sostituti.

Jurgen Klopp

Secondo la Bild il primo nome è Sadio Mané del Liverpool che domani sera giocherà la finale di Champions League. Già nelle interviste dei giorni scorsi il senegalese non ha chiarito i dubbi sul proprio futuro, anche lui ha il contratto in scadenza a giugno 2023 come il polacco. Il Bayern Monaco avrebbe già parlato con l’entourage di Mané e sarebbe piuttosto ottimista riguardo l’esito della trattava anche se non sarebbe disposto a sborsare più di 30 milioni per il cartellino.

