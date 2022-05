L’ex colonna del Manchester United Gary Neville ha parlato del futuro dell’ex centrocampista dell’Inter Christian Eriksen.

Gary Neville a Express ha lodato le qualità incredibili di Christian Eriksen provando a suggerirgli le mosse future. “Penso che Eriksen verrà preso da un grande club. Potrebbe mostrare lealtà al Brentford per quanto ha fatto per lui”.

Christian Eriksen

“Ma può giocare per Manchester City, Liverpool e per ogni altro club tra le prime sei. Non dico giocare ogni settimana. Se il Liverpool cerca un centrocampista che possa sostituire Thiago Alcantara, che ogni tanto è infortunato, perché non Eriksen? E’ un grande professionista, un grande giocatore. Ha qualità incredibili, alcuni suoi passaggi contro il Manchester United sono stati fuori dal mondo. Il problema col Tottenham è se può giocare in quel sistema con i due centrocampisti”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG