Dopo 5 anni termina l’avventura interista di Matias Vecino, il centrocampista dai goal estremamente importanti non rinnoverà il contratto.

Matias Vecino dice addio all’Inter con un lungo post di ringraziamento su Instagram. “Grazie INTER!! Grazie per avermi dato la possibilità di vivere questa grandissima esperienza! È stato un onore e un bellissimo privilegio indossare i tuoi colori negli ultimi 5 anni“.

Stadio San Siro

“Dalla società, allenatori , staff, a tutte le persone che lavorano per noi ogni giorno ad Appiano un Grazie gigante! E poi loro, i miei compagni, con i quali abbiamo condiviso tanti momenti e ci siamo supportati l’uno con l’altro nelle buone e nelle cattive! Grazie di cuore!!! Ma soprattutto ci tengo a salutare tutti i tifosi interisti. Perche l’urlo di San Siro dopo un gol, ti resta dentro per sempre. Non lo dimenticherò mai! Un abraccio a tutti! Con affetto Matias“.

