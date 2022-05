Siamo praticamente all’addio per Alvaro Morata alla Juventus, l’Arsenal disposta a spendere 30 milioni, spunta un talento argentino.

È in pieno fermento il mercato della Juventus, Alvaro Morata che non è stato riscattato finirà probabilmente all’Arsenal se la Juventus non darà segnali tra pochi giorni. L’Arsenal si è avvicinato sensibilmente alle richieste dell’Atletico Madrid, con la proposta di 30 milioni di euro circa, il giocatore pur avendo i bianconeri come prima scelta, non aspetterà ancora a lungo nella decisione finale.

IM_Alvaro_Morata

Gli osservatori dei bianconeri hanno dato un parere molto positivo sul regista del River Plate, Enzo Fernandez il classe 2001 sta stupendo tutti in argentina con un buon bagaglio anche di assist e reti. Il prezzo non è poco siamo sui 25 milioni di euro tasse incluse per portare l’argentino in Italia. La dirigenza bianconera studia l’offerta da formulare per il giovane argentino che arriverebbe in prima squadra per rinforzare la nuova rosa di Allegri.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG