Parla Mario Giuffredi a I Station Radio, l’agente di Mario Rui non crede proprio che il suo assistito perderà il posto.

Molto nervoso, l’agente di Mario Rui, ovvero Mario Giuffredi non crede proprio che il suo assistito perderà il posto con l’arrivo di Olivera. Parlando a I Station Radio, da la sua forte dichiarazione: “Chi dice che Mario Rui rischia il posto mi fa ridere perché estremizza tutto. È arrivato un terzino e ora subito si dà per scontato che gli tolga il posto.“

Aggiunge tuonando Giuffredi: “Io vi ricordo che Mario Rui è il titolare e gioca a Napoli da cinque anni, ha fatto una stagione strepitosa. Con estremo rispetto per Olivera, sottolineo che è arrivato dal Getafe, non dal Real Madrid.” Diciamo che non è proprio un benvenuto al nuovo compagno di squadra dell’assistito del calciatore di proprietà partenopea.

