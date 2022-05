Arrivano i primi annunci ufficiali in casa Napoli, ecco i comunicati su Olivera e il centrocampista Anguissa.

Batte i primi colpi il Napoli, arriva il terzino sinistro dal Getafe, Mathias Olivera e anche il riscatto di Anguissa.

Ecco il comunicato sull’esterno sinistro: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che la SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Mathias Olivera dal Getafe a titolo definitivo.“

La scheda del giocatore: “Mathias Olivera è nato a Montevideo il 31 ottobre del 1997. Cresciuto nel Settore Giovanile del Nacional, dove debutta nel febbraio 2016 tra i professionisti, viene acquistato dal Getafe nel 2017. Nell’estate del 2018 viene ceduto in prestito all’Albacete dove gioca un anno in Seconda Divisione. A gennaio del 2019 torna al Getafe e nella Liga spagnola gioca per 5 stagioni collezionando 119 presenze e 2 reti. Olivera vanta anche 3 presenze con la Nazionale uruguaiana.“

Aurelio De Laurentiis

Questa invece la nota sul riscatto di Anguissa: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare che la SSC Napoli ha riscattato dal Fulham le prestazioni sportive di Frank Anguissa a titolo definitivo“.

