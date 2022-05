L’Inter vuole battere subito un colpo, il suo nome è quello di Mkhitaryan, il trequartista della Roma si svincola a zero.

Giuseppe Marotta è sempre molto attento alle possibilità che si aprono per la sua Inter in termini di acquisti a parametro zero, oltre Dybala si punta molto forte su Mkhitaryan. Il giocatore armeno della Roma che andrà via a parametro zero, piace moltissimo sia a Simone Inzaghi che alla dirigenza nerazzurra. L’armeno è uno dei protagonisti della cavalcata giallorossa in Conference League.

Simone Inzaghi Coppa

Il giocatore ha ricevuto una bella offerta di 3.5 milioni a stagione per due anni e potrebbe quindi arrivare a parametro zero. Secondo il corriere dello sport saremmo pure alle battute finali con le visite mediche fissate a breve. La Roma ha offerto un anno a 3 milioni, vedremo se il calciatore deciderà di lasciare la capitale.

