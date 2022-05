Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha un contratto fino al 2024 con uno stipendio molto alto.

La Juventus sta negoziando il rinnovo di contratto di Matthijs De Ligt ma la strada non sembra così in discesa come sembrava qualche settimana fa. I bianconeri hanno una certa fretta non tanto per la scadenza che non è così vicina ma per lo stipendio importante dell’olandese che adesso guadagna 8 milioni più 4 di bonus.

Arrivabene Nedved

Il club torinese vorrebbe eliminare i bonus e prolungare fino al 2026, l’avvocatessa Rafaela Pimenta, che ha ereditato al momento tutti i giocatori gestiti dallo scomparso Mino Raiola, potrebbe essere d’accordo a patto che si riducesse da 125 a 70 milioni la clausola rescissoria; lo riporta La Stampa. Questa riduzione lo renderebbe appetibile e infatti si sarebbe fatto sotto il Chelsea.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG