I bavaresi stanno molto lentamente metabolizzando la probabile cessione di Lewandowski e non si accontentano di Mané come unico sostituto.

Il Barcellona continua a cercare vie che rendano possibile l’acquisto di Robert Lewandowski con cui c’è già accordo totale; il Bayern Monaco deve fare i conti con la volontà del polacco di cambiare aria. I bavaresi la settimana scorsa hanno comprato Sadio Mané dal Liverpool ma a detta di molti non sarebbe lui il sostituto dell’ex Borussia Dortmund.

Secondo AS i tedeschi starebbero cercando un colpo mediatamente molto forte come Cristiano Ronaldo: il portoghese potrebbe scegliere di non restare al Manchester United dopo aver constatato l’immobilismo sul mercato del club che non vuole rispondere agli acquisti delle rivali.

