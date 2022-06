L’attaccante egiziano fa richieste molto elevate per rinnovare il contratto coi Reds e incomincia a pensare ad un trasferimento.

C’è molta incertezza sul futuro di Mohamed Salah, l’attaccante ha un contratto fino al 2023 col Liverpool e dovrebbe restare fino a quella data alla corte di Jurgen Klopp. Tuttavia diversi media non sono d’accordo con questa ipotesi, il Sun in particolare ritiene che il Real Madrid sia pronto per sborsare 70 milioni per accaparrarselo sin da subito.

IM_Carlo_Ancelotti

L’ex Roma guadagna 13 milioni a stagione ma nel prossimo contratto ne vuole 20 annui, richiesta che il Liverpool non sembra voler accordare. Se non si troverà un’intesa per il rinnovo, la cessione diventerebbe l’ipotesi più probabile; su di lui potrebbe esserci anche il Barcellona.

