Il club francese potrebbe essere stufo per vari motivi degli atteggiamenti dell’asso brasiliano e starebbe cercando di venderlo.

El Chiringuito lancia un’indiscrezione clamorosa secondo cui il Paris Saint Germain avrebbe offerto Neymar al Barcellona: in particolare diversi intermediari e lo stesso agente del calciatore, Pini Zahavi, avrebbero chiamato i catalani.

Bayern Monaco

Il club spagnolo però non può procedere in nessun modo alla trattativa per i costi elevatissimi, inoltre in attacco l’obiettivo della squadra di Xavi è solo ed unicamente Robert Lewandowski. Secondo il programma spagnolo però non è un’ipotesi da escludere a priori quella del ritorno a Barcellona di Neymar perché il brasiliano è stato molto bene in Catalogna ed è in ottimi rapporti col presidente Laporta; a tutto ciò si aggiunge anche che il PSG ha bisogno di vendere.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG