I rossoblù puntano su Jhon Lucumì come probabile difensore titolare.

Jhon Lucumì è un nuovo giocatore del Bologna; il colombiano si è descritto così nella conferenza stampa di presentazione. “Mi ha parlato e mi ha convinto Sartori. Mi sono sentito desiderato, mi piace il progetto del Bologna sotto ogni punto di vista: ci sono tanti giocatori forti con i quali ho il piacere di allenarmi. Dal punto di vista professionale può essere una crescita importante. Medel? Lo conoscono tutti in sudamerica. Ha fatto la storia della nazionale cilena. Ha personalità, esperienza, ha vinto tanto, può aiutarmi molto per la mia carriera”.

stadio Dall’Ara

“La città è bella, ha storia, ho ancora visto poco, ma mi hanno raccontato tanto, la gente è stata accogliente ed è uno dei club più titolati in Serie A. Sarò a disposizione per la trasferta di Milano, devo conoscere ancora bene compagni e squadra, appena lo avrò fatto saprò meglio dove crescere. Nell’ultimo mese ho giocato delle partite col Genk, ero concentrato sul campo mentre giravano voci di mercato, mantenendo la professionalità. La mia prima opzione è stata sempre il Bologna, non sono a conoscenza di offerte del Barcellona. In campo posso giocare a 3 o a 4, l’importante è farlo a sinistra. Posso anche cambiare modulo durante la partita. Mi ispiro a Ivan Ramiro Cordoba e a Mario Yepes. Ho parlato con Mihajlovic di campo, sto imparando i movimenti tattici. Contro il Verona ho visto un buon Bologna, hanno provato a vincere fino all’ultimo, ma ho visto una squadra che ha provato a giocare la palla, cercando il gol“.

