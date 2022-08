Il club parigino deve fare i conti con i desideri di diversi giocatori ormai fuori dal progetto.

Il Paris Saint Germain ha parecchi esuberi da piazzare sul mercato ma i pochi giorni che mancano alla fine della sessione estiva di mercato rendono tutto più complicato. Georginio Wijnaldum, Ander Herrera e Thilo Kherer sono i soli che hanno accettato la cessione; lo spagnolo sta per tornare all’Atheltic Bilbao.

Uefa Champions League

Secondo Rmc Sport Julian Draxler e Mauro Icardi hanno fatto sapere ai dirigenti che non intendono trattare la buonuscita a meno che questa non comporti il pagamento integrale degli stipendi previsti dai contratti in essere. I due sarebbero addirittura disposti a restare al Paris Saint Germain pur essendo fuori rosa

