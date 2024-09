Il baby prodigio rossonero ha messo like ad una notizia che riportava una frase di Criscitiello che criticava l’Ibra in versione dirigente.

L’inizio di stagione sportiva per il Milan si sta rivelando più arduo di quanto previsto, con una serie di sfide e polemiche che stanno già mettendo alla prova la squadra e il suo ambiente. La tensione sale in vista della prossima partita contro il Venezia, cruciale per invertire la tendenza negativa e calmare gli animi.

La situazione

Non è certo l’inizio che i tifosi del Milan si sarebbero aspettati, soprattutto dopo il bel precampionato disputato. Con soli 2 punti conquistati nelle prime 3 partite, la squadra si trova a dover urgentemente recuperare terreno per non aggravare ulteriormente la situazione. La pressione è elevata, soprattutto perché il prossimo incontro con il Venezia si prospetta decisivo per la permanenza dell’allenatore Fonseca alla guida della squadra. Theo Hernandez e Leao, dopo l’esclusione nella partita con la Lazio, dovrebbero tornare dal primo minuto, sperando che questo possa portare nuova energia e una necessaria svolta positiva.

Zlatan Ibrahimović

Critiche allo svedese

Un elemento che aggiunge tensione all’ambiente rossonero è rappresentato dalle recenti polemiche che hanno coinvolto Zlatan Ibrahimovic. L’assenza dell’attaccante svedese, figura emblematica per la squadra, durante la partita contro la Lazio ha scatenato numerose critiche. La decisione di trascorrere quel periodo in vacanza, anziché supportare la squadra dall’Olimpico, ha sollevato dubbi sulla sua idoneità nel ruolo dirigenziale appena intrapreso.

Il fattaccio

Queste perplessità sono state amplificate dai commenti apparsi sui social media, con la controversia che ha guadagnato ulteriore visibilità a seguito di un like – poi rimosso – da parte del giovane attaccante Francesco Camarda a un post critico nei confronti di Ibrahimovic; lo riporta Calciomercato.it. Il post riguardava questa frase di Michele Criscitiello: “Inadatto a fare il dirigente, ha iniziato troppo presto, non puoi andare in vacanza per più di una settimana”.

