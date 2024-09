Uno dei grandi esclusi dalle prime giornate di campionato è stato l’ex difensore della Primavera rossonera: l’italiano troverà più spazio.

In questo inizio di stagione, il Milan vede al centro delle preoccupazioni la propria fase difensiva. La squadra rossonera dopo 3 partite ha subìto 6 reti, 2 goal in ogni gara, evidenziando un difetto non nuovo, ma anzi, accentuato rispetto alla stagione precedente. A prescindere dal numero dei goal incassati, è la disposizione in campo e la vulnerabilità mostrata in diverse fasi del gioco a destare maggiore allarme.

I correttivi studiati dal tecnico

La Gazzetta dello Sport ha portato alla luce le riflessioni in corso da parte dell’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, il quale sembra determinato a rivedere l’approccio difensivo della squadra. L’intenzione chiara è quella di fortificare la difesa, riducendo la propensione a subire goal con una maggiore coesione e migliore posizionamento strategico. Queste riflessioni si traducono in scelte specifiche per quanto riguarda il pacchetto difensivo dei rossoneri.

Matteo Gabbia

Le pedine chiave della nuova difesa

Il rendimento fino a questo momento dei centrali titolari Tomori e Pavlovic non è in discussione. Accanto a loro, si pone l’accento sulla figura di Matteo Gabbia, un giocatore che finora ha trovato poco spazio, ma che sembra destinato a ricoprire un ruolo più centrale nelle strategie difensive di Fonseca.

Cambio tattico

Inoltre, sembra esserci un rinnovato focus sul posizionamento generale della difesa, con l’obiettivo di offrire una maggiore protezione alla porta difesa da Maignan. La decisione di abbassare il baricentro della squadra e di lavorare maggiormente sull’aspetto posizionale appare come un chiaro tentativo di minimizzare i rischi difensivi, rendendo il Milan meno vulnerabile agli attacchi avversari.

