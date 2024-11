Il Milan è pronto a fare la mossa decisiva, nel mirino il “Brahim Diaz” olandese. Il giocatore sarebbe perfetto per Fonseca.

Negli ultimi anni, il calcio di mercato si è intensamente focalizzato sul talent scouting, con i club europei impegnati non solo a cercare gli attuali campioni, ma anche a individuare i talenti emergenti capaci di definire il futuro del gioco.

In questo scenario, il Milan, storico club italiano, si muove con precisione cercando rinforzi per il suo centrocampo, un reparto nel quale la necessità di sviluppo appare tanto evidente quanto pressante.

Rosa corta, urgono innesti di qualità

La linea mediana è senza dubbio quella maggiormente penalizzata nel Milan. Fonseca non ha infatti molti ricambi in grado di non far sentire la mancanza dei titolari, soprattutto dopo aver capito in modo molto chiaro ed evidente che Musah esprime il meglio di sé sulla fascia dove può spingere in campo aperto, piuttosto che al centro dove invece sarebbe condizionato da una diligenza tattica di cui ancora non dispone. In questo contesto è da leggere l’interesse del Milan per il “Brahim Diaz” olandese, un giocatore che potrebbe essere perfetto per colmare la lacuna della rosa rossonera. Il Milan, a tal proposito, appare convinto della decisione.

Nel mirino il Brahim Diaz olandese

Il Milan ha posto gli occhi su un giovane promettente che attualmente milita nella Eredivisie, il campionato olandese, indicando chiaramente la direzione della squadra verso un mix di esperienza e gioventù. Il club, sempre attento a migliorare il proprio organico, valuta con interesse – scrive Milanlive.it – il profilo di Quinten Timber, 23enne centrocampista del Feyenoord. Considerato un elemento di grande prospettiva, Timber potrebbe rappresentare l’ideale rinforzo per la mediana rossonera, soprattutto alla luce delle sue convincenti prestazioni in madre patria. Con 33 presenze, 2 gol e 4 assist in una sola stagione con l’Utrecht, seguiti da numeri consistenti con il Feyenoord, Timber ha dimostrato una notevole duttilità tattica, adattandosi con facilità sia a ruoli di mediano che di mezzala o trequartista. La sua presenza sul campo si caratterizza per una buona forza fisica, abilità nei contrasti e nel recupero di palloni, oltre a una technique raffinata che gli permette di contribuire efficacemente anche alla fase offensiva della squadra. Con un contratto che scadrà nel giugno 2026, Quinten Timber rappresenta un’opportunità di mercato piuttosto allettante per il Milan, che potrebbe assicurarselo con un investimento stimato in 20-25 milioni di euro. A favorire una sua eventuale scelta verso il club rossonero, potrebbe intervenire il ruolo di Tijjani Reijnders, suo compagno di nazionale e nuovo acquisto milanista, che potrebbe influenzare positivamente la sua decisione.

Casa Milan

La carriera di Timber

Giovanissimo migrante dai campi dell’Ajax ai rivali dell’Utrecht e poi al Feyenoord, Quinten Timber ha dimostrato di poter superare le sfide, inclusa una frattura del metatarso che lo ha tenuto fuori dai campi per oltre quattro mesi. Dopo essersi trasferito a parametro zero all’Utrecht nel 2021, Timber ha saputo guadagnarsi un posto da titolare stabile, impressionando per la sua crescita e le sue prestazioni. La sua successiva mossa al Feyenoord ha ulteriormente solidificato la sua reputazione come uno dei giovani centrocampisti più promettenti dell’Eredivisie.

