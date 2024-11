Che rimpianto per il Milan, per il grande colpo rossonero bastavano solo 10 milioni. Tifosi su “tutte le furie” per il mancato affare.

Che rimpianto, i tifosi del Milan si mangiano le mani per il suo mancato arrivo e sui social riversano la propria frustrazione nei riguardi della società che, con una spesa minima, avrebbe potuto portarlo a Milanello e regalarlo a Fonseca.

Le sue ultime prestazioni stanno acuendo il senso di frustrazione per un giocatore che, con il suo talento e un costo davvero irrisorio, avrebbe senza dubbio – a detta dei tifosi – alzato e non di poco il livello della rosa rossonera.

Tra rimpianti e nuove sfide

La sosta per le Nazionali è ormai prossima alla sua conclusione e il focus torna sul campionato e le prossime sfide che aspettano i rossoneri. Dal rimpianto per un colpo mancato, alla prossima sfida in campionato che profuma già di dentro o fuori. Dopo un pareggio deludente a Cagliari e una sorprendente vittoria a Madrid contro il Real, il Milan si appresta a preparare la partita contro la Juventus. Il match rappresenta non solo un appuntamento di grande rilievo, ma anche una sfida da non sbagliare per avvicinarsi concretamente alla lotta per lo Scudetto. Certo, affrontare questa sfida potendo contare anche sul giocatore sfuggito ai rossoneri, sarebbe stata tutta un’altra musica, almeno sentendo il sentiment dei tifosi rossoneri.

“Bastavano solo 10 milioni”, tifosi del Milan su tutte le furie

Durante la partita tra Italia e Francia, Rabiot ha lasciato il segno con due gol quasi speculari, entrambi arrivati grazie a un deciso colpo di testa su calcio d’angolo. Queste azioni non solo hanno contribuito in maniera decisiva al successo della sua nazionale ma hanno anche evidenziato delle carenze nella squadra italiana, incapace di arginare la potenza fisica dell’avversario sui calci piazzati. Il centrocampista francese, con le sue mosse studiate e la sua capacità di trovare il giusto spazio nel momento opportuno, ha dimostrato una forma straordinaria, incantando e facendo riflettere sulla sua recente scelta di carriera. Dopo una stagione di incertezze, culminata con l’addio alla Juventus e la ricerca di una nuova squadra, Rabiot ha trovato nel Marsiglia la sua nuova casa calcistica. Qui, sotto la guida di De Zerbi, sta vivendo un periodo di riscoperta e valorizzazione del suo talento, diventando un punto fermo della squadra. Questa evoluzione non può che suscitare il rammarico delle squadre italiane, in particolare di quelle che, come il Milan, hanno avuto l’occasione di accaparrarsi il giocatore ma che non hanno saputo o potuto concretizzare l’interesse. Il rimpianto per non aver ingaggiato Rabiot è più vivo che mai tra i tifosi del Milan, che hanno visto nella sua performance a San Siro una conferma delle sue capacità. Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube ha affermato: “Io divento matto, saremmo stati più forti con soli 10 milioni”. Un sentimento condiviso ampiamente, come dimostra un sondaggio indetto da Calciomercato.it in cui i sostenitori rossoneri hanno espresso il desiderio di averlo nella propria rosa, posizionandolo davanti alle altre squadre italiane per importanza e necessità. Questa percezione è rafforzata dalle attuali dinamiche di mercato e dalle strategie di squadra che avrebbero potuto trovare in Rabiot l’elemento mancante per una mediana di livello superiore.

Adrien Rabiot

Il messaggio da San Siro

La serata di San Siro ha regalato emozioni e spunti di riflessione sul valore degli atleti e sulle dinamiche del calciomercato. Adrien Rabiot, con la sua prestazione magistrale, non solo ha contribuito al successo della Francia ma ha anche riacceso i riflettori sulla sua carriera e sulle scelte fatte da e per lui nel recente passato. Nell’atmosfera elettrica di una partita internazionale, tra rimpianti e ammirazione, emerge la consapevolezza di quanto il talento di un giocatore possa influenzare non solo l’esito di una gara ma anche i sentimenti di una comunità di tifosi e gli orientamenti di intere società calcistiche.

