Sarebbe potuto essere del Milan e sarebbe stato un colpo davvero strepitoso. Sarà ben felice Ranieri che potrà goderselo a Roma.

Il mercato è fatto di scelte, scommesse, che a volte portano a ottimi risultati e altre volte no. E’ certamente il caso del giocatore che sarebbe potuto essere del Milan ma che ora invece potrà godersi Ranieri alla Roma.

Il Milan ha fatto altre valutazioni ma, dopo le sue ultime prestazioni, il rimpianto è sempre più amplificato soprattutto perché il suo apporto alla squadra di Fonseca sarebbe potuto essere davvero molto importante in questa fase della stagione.

Una sfida cruciale al rientro

Rimpianti o meno, il Milan deve riprendere la propria marcia in campionato portando a casa più punti possibili per poter accorciare in classifica rispetto a chi, al momento, avanza i rossoneri. Dopo un pareggio deludente a Cagliari e una sorprendente vittoria a Madrid contro il Real, il Milan si appresta a preparare la partita contro la Juventus che rappresenta un appuntamento di grande rilievo, ma anche una sfida da non sbagliare per avvicinarsi concretamente alla lotta per lo Scudetto. Non c’è spazio per polemiche o altro, conta vincere ora più che mai. Chi è davanti al Milan corre senza sosta e, al momento, non mostra infatti segni di cedimento.

Poteva essere del Milan, se lo godrà Ranieri

La vicenda di Koné e il suo trasferimento alla Roma sono frutti di una serie di eventi e decisioni strategiche che hanno visto Daniele De Rossi, leggenda del club e del calcio italiano, svolgere un ruolo chiave. Il passaggio di Koné alla Roma, conclusosi con un’operazione da 18 milioni di euro, rappresenta il colpo di mercato estivo orchestrato da De Rossi. L’ex centrocampista e icona della Roma ha avuto un’intuizione presto trasformata in una strategia determinante per rafforzare la squadra, superando anche il Milan nella corsa al giovane talento. Nella recente partita contro l’Italia, Koné ha dimostrato di essere una pedina cruciale per la sua squadra, giocando nel ruolo di regista. La sua prestazione è stata notevole, con un impressionante 94% di passaggi riusciti e la capacità di vincere la maggior parte dei duelli personali. Questi numeri non solo riflettono le sue qualità tecniche e tattiche sul campo ma hanno anche rivelato la sua resistenza fisica e la sua intelligenza nel gioco. Le sue prestazioni sono già state paragonate a quelle di N’Golo Kanté, altro centrocampista francese noto per la sua energia e capacità difensive.

La visione di Ranieri e il futuro

Claudio Ranieri, esperto allenatore con una lunga carriera, ha ora la possibilità di sfruttare al meglio le qualità di Koné. La capacità di Ranieri di valorizzare i giocatori e di implementare tattiche che esaltano le loro qualità sarà cruciale per Koné e per la Roma. Il futuro sembra promettente per il giovane francese sotto la guida di Ranieri, con il quale potrebbe esplorare nuove facete del suo gioco, sia difensive che offensive. La sua versatilità come centrocampista lo rende una risorsa preziosa per il club.

