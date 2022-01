Il Brentford offre un contratto ad Eriksen

Continuano ad arrivare rumours dall’Inghilterra sul futuro di Christian Eriksen; già qualche giorno fa più di qualche media oltre manica dava per certo che avrebbe giocato in Premier League. Il nome della squadra finora non era stato rivelato, oggi il sito web The Athletic rivela che il Brentford gli avrebbe offerto un contratto di 6 mesi più l’opzione per il rinnovo di un anno.

Il danese si sta allenando nel suo paese natale attualmente e ha ampiamente detto di sognare di giocare il Mondiale in Qatar e giocare in Premier League potrebbe avvicinarlo molto alla realizzazione di questo sogno. Il Brentford attualmente si trova al quattordicesimo posto nella serie a inglese con 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Ricordiamo che Eriksen ha già giocato nella massima serie inglese con la maglia del Tottenham.