L’Arsenal insiste per Arthur, la Juve potrebbe cederlo

Situazione in divenire quella riguardante il centrocampista della Juventus Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, conosciuto semplicemente come Arthur. L’Arsenal fa sul serio e i bianconeri potrebbero anche accettare di cederlo a determinate condizioni. Questo perché il brasiliano non sembra essersi ambientato: l’ex Barcellona non si è mai neanche avvicinato al rendimento che aveva in Catalogna.

Calciomercato.com riporta che i Gunners lo vogliono in prestito con diritto di riscatto, formula che con qualche aggiustamento può essere accettata dai bianconeri. La Juventus vorrebbe inserire una clausola per il rinnovo del prestito a determinate condizioni a fine stagione; i bianconeri però devono anche trovare un sostituto prima di lasciarlo partire. Cherubini ha sondato il centrocampista del Chelsea Loftus-Cheek a tal proposito ma i Blues non vogliono cederlo. Secondo il sito nonostante tutto ci sono buone possibilità che il brasiliano vada a Londra.