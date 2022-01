Juventus: Ramsey continua ad essere in uscita

Aaron Ramsey è fuori dal progetto della Juventus di Massimiliano Allegri tanto che secondo Tuttosport cederlo sia una priorità per i bianconeri che devono abbassare di parecchio il monte ingaggi. Il gallese ha molto mercato e diverse pretendenti all’estero, ma al momento ha rifiutato tutte le offerte ricevute. Tra queste c’era quella del Burnley ultimo in Premier League oltre a diverse proposte provenienti dalla Spagna.

L’ex Arsenal ha un contratto che prevede la bellezza di 7 milioni all’anno fino al 2023 e a Torino non ha mai convinto più di tanto sul terreno di gioco. La Juventus vorrebbe cederlo in prestito consapevole delle difficoltà di venderlo a titolo definitivo; il gallese non sarà rimpiazzato dai bianconeri e sarebbe convinto di riuscire ad andare in una squadra di medio-alto livello del campionato inglese.