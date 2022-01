Il Barcellona le prova tutte per arrivare a Morata

Alvaro Morata è un chiodo fisso per il Barcellona e per il suo allenatore Xavi; a nulla serve il muro della Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo Sport.es i catalani studiano le mosse per convincere la Juventus: la strategia sarebbe di vendere diversi attaccanti visto che ce ne sono tanti in rosa. Questo potrebbe servire ad abbassare il monte ingaggi e a trovare i soldi per far vacillare i bianconeri.

Il club spagnolo vorrebbe cedere Ousmane Dembélé che però vuole aspettare giugno e la scadenza del contratto per lasciare la Spagna. La Juventus non ha intenzione di cedere Morata per via del rendimento non all’altezza di Kean e dell’infortunio di Chiesa, nonostante il desiderio di andarsene dell’attaccante. Lo spagnolo sicuramente non verrà riscattato dall’Atletico Madrid a giugno.