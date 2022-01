La Juventus non molla Azmoun

Pare proprio che il sostituto dell’infortunato Federico Chiesa sia Sardar Azmoun; sostituto solo numerico visto che il ruolo non è lo stesso, ma, come ribadito più volte, la Juventus possiede diversi uomini in grado di ricoprire il ruolo dell’ala sfortunata. Per cui i bianconeri hanno puntato l’attaccante dello Zenit San Pietroburgo che tra l’altro ha fatto bene andando in goal anche contro la squadra di Allegri in Champions League.

Come riporta Tuttosport c’è distanza tra bianconeri e russi: questi ultimi vorrebbero 5 milioni ma c’è da considerare che l’iraniano ha il contratto in scadenza. La Juventus non vorrebbe fare nessun esborso se non alcuni bonus, possibile che l’accordo si possa trovare a 1 milione più bonus facilmente raggiungibili. La punta vuole giocare a Torino ma su di lui c’è anche il Lione.