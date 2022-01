Dybala-Juve, i giorni dell’attesa

Ne sono successe di cose nell’ultimo week end calcistico, partendo dal goal del diretto interessato Paulo Dybala, passando per la sua esultanza polemica e l’intervista post-gara per finire alle dichiarazioni di Marotta ieri sera. La trattativa per il rinnovo con la Juventus è l’unica cosa che resta ferma; il club ha deciso di affrontare l’argomento a fine febbraio e se il giocatore accetterà di aspettare non si muoverà nulla fino a quella data. Il resto sono solo parole.

Tuttosport rivela che sull’argentino ci sia l’Inter in pole davanti a Barcellona e Tottenham. L’amministratore delegato nerazzurro ieri è stato stimolato sull’argomento e inizialmente ha risposto con frasi di circostanza ma in un secondo momento ha detto che se ci saranno le circostanze verrà fatto un tentativo.