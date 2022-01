Sampdoria, via D’Aversa ecco Giampaolo

È terminata in queste ore l’avventura di Roberto D’Aversa come tecnico della Sampdoria. Al suo posto arriva Giampaolo, già tecnico dei blucerchiati dal 2016 al 2019. Per quest’ultimo è pronto un contratto fino a giugno con opzione per altre due stagioni. L’obiettivo è naturalmente la salvezza.

Le tre sconfitte di fila sono costate carissime al tecnico ex Parma, sconfitto proprio ieri dal Torino di Juric per 2-1. La Sampdoria occupa attualmente la 15° posizione in classifica, a soli tre punti dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque gare i blucerchiati hanno raccolto la miseria di due punti. Per Giampaolo il debutto dovrebbe avvenire già martedì sera in casa della Juventus negli ottavi di Coppa Italia. La gara spartiacque è pero quella del prossimo weekend: in programma c’è il derby ligure per la salvezza con lo Spezia, proprio la squadra che gli costò la panchina del Torino nel gennaio 2021. Dopo le deludenti esperienze con Milan e Toro, Giampaolo è pronto a tornare in campo e a dimostrare tutto il suo valore.